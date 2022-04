Il rilancio di Malpensafiere passa da Cantine&Motori: “Pronti a stupire”

È stato presentato stamattina alla stampa l’intenso programma della kermesse “Cantine e Motori” evento dedicato alle eccellenze del Wine & Food, Auto e Moto che dal 6 all’8 maggio animerà gli spazi del centro fieristico e congressuale MalpensaFiere di Busto Arsizio.

Alla conferenza stampa condotta da Sarah Zambon, direttore di testata dell’emittente One TV e Ufficio Stampa Royal Time, sono intervenuti Valentina Tempesta, general Manager di Vale20, organizzatrice della manifestazione che ha ideato l’evento e ha spiegato la novità del connubio tra motori, vino e cibo, Luca Torno, Vice Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione e in rappresentanza del Comune di Busto Arsizio, gli Assessori Salvatore Nicola Loschiavo per Sicurezza e Mobilità, e Maurizio Artusa per Bilancio e Sport. Proprio Loschiavo parteciperà ad uno degli incontri dedicati proprio alla sicurezza stradale insieme ad alcuni uomini della Polizia Locale.

Cantine e Motori è stato definito «il più grande wine event mai organizzato alle porte di Milano» e accoglierà «decine di produttori vitivinicoli, birrifici artigianali e distillerie da tutta Italia, che esporranno e venderanno i loro prodotti nei padiglioni di via XI Settembre, dando vita ad un connubio inedito con il comparto automotive».

Ufficializzata l’articolata scaletta della tre giorni, che si prefigge di essere punto di riferimento sia per gli addetti ai lavori, che per il pubblico, più che mai «desideroso di partecipare nuovamente in presenza agli appuntamenti fieristici di prestigio, come dimostrato dal successo ottenuto finora dalle prevendite dei biglietti» – come ha sottolineato anche Sabrina Guglielmetti di Camera di Commercio di Varese, proprietaria della struttura fieristica.

Il programma di Cantine&Motori

Venerdì 6 maggio

Il primo giorno sarà dedicato agli operatori del settore. Si parte alle ore 12.00 con il taglio del nastro e il tour dei numerosissimi stand da parte delle Autorità cittadine, seguito alle ore 14.30 dalle interviste condotte da Sara Negri sul main stage della fiera con Romeo Ferraris; Alle 16.30, sarà la volta della mobilità del futuro, tematica affrontata con Leaseplan e Rent Point.

Sabato 7 maggio

dalle ore 14.00, intervista al responsabile dell’Harley Davidson Italia Club, che sarà presente per tutto il giorno con altri club, e l’attesissimo Chef Francesco Aquila che sarà il super ospite della giornata.

Alle ore 15.30, è previsto l’intervento del Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione Danilo Arlenghi, che verterà sulle ultime tendenze del comparto Food&Wine ed anticiperà la presentazione del libro “Aforismi Ubriachi” di Miky Degni.

Alle ore 16.00, intervento dell’Assessore a Sicurezza e Mobilità del Comune di Busto Arsizio Salvatore Nicola Loschiavo, che aggiornerà i presenti sui progressi e sulle tecnologie applicate per il miglioramento della viabilità e del flusso di traffico della città. Subito dopo, interverrà il Responsabile del Pronto Intervento ed ufficio Cesis del Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio, l’Ufficiale Patrizio Pastore, che relazionerà sull’importanza della guida responsabile e sulle conseguenze dell’abuso di alcool, fornendo indicazioni e dati utili ad ottenere una miglior consapevolezza e percezione della sicurezza al volante. Da sottolineare anche il percorso di Educazione Stradale organizzato in collaborazione con la PL all’interno della manifestazione, a cui il pubblico potrà partecipare attivamente nel pomeriggio di domenica, dalle ore 16.00. A seguire, le interviste ad alcuni dei protagonisti delle diverse Masterclass curate dagli espositori e gli interventi del responsabile commerciale Alessandro loro dell’azienda BIT, che fornisce il servizio di noleggio monopattini elettrici di Busto Arsizio.

Domenica 8 maggio

Nella giornata conclusiva di “Cantine e Motori”, si avvicenderanno dalle ore 14.00 il Presidente del Vespa Club Francesco Strazzanti ed il grande ex campione di Moto GP Loris Capirossi, attesissimo ospite della manifestazione; previsti poi gli interventi dell’assessore a Bilancio e Sport Maurizio Artusa, dei rappresentanti delle Associazioni sportive del Territorio, degli ideatori della storica guida “Fuori Casello”, – giunta alla sua 16ma edizione -, e della storica libreria bustocca Galleria Boragno; a concludere il ricco pomeriggio, il momento-talk di Paola Longo, vice Presidente dell’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”

Alle ore 17.00, intervento di chiusura degli Organizzatori per l’assegnazione del Primo Premio Cantine e Motori a tre realtà che hanno saputo cogliere e distinguere mission e valori della manifestazione terminando con la presenza dell’Assessore all’ Inclusione e sociale Paola Reguzzoni per la consegna dell’assegno solidale a favore di Casaringhio APS, la no profit di Busto che si sta impegnando su tutti i fronti per aiutare nel concreto i profughi dall’Ucraina e a sostenere coloro che si trovano in difficoltà.

Musica e Street Food

Per tutta la durata della manifestazione, saranno attivi i truck di street food nell’area antistante la struttura fieristica e non mancheranno i momenti di intrattenimento, grazie alla musica live con la band DA ZERO A LIGA dalle ore 21 di venerdi 6 maggio e lo spettacolare d) set-evento di Di Prezioso, in programma per la serata di sabato 7 maggio, dalle ore 21.30.

Sul sito http://www.cantinemotori.it è attivo il servizio di prevendita agevolata dei biglietti per le

convenzioni aziendali è possibile inviare una mail a direzione@royaltime.it

– Ingresso adulti 15 Euro con 3 degustazioni comprese, o 9 Euro senza degustazioni.

– Bambini e ragazzi fino a 18 anni e persone disabili avranno l’ingresso gratuito;

Per chi acquisterà i tagliandi direttamente alle casse di Malpensafiere nelle giornate dedicate all’esposizione, il prezzo d’ingresso per gli adulti è di 20 Euro con 3 degustazioni e di 15 Euro senza; per assistere ai soli spettacoli serali, con ingresso dopo le 19.00, – alla chiusura degli stand espositivi-, ingresso a 10 Euro. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo, con l’eventuale riposizionamento di mezzi e spazi mentre i concerti avranno luogo nel padiglione 3.

Come arrivare a Cantine e Motori

Sarà disponibile un servizio di navetta gratuita in collaborazione con Jet Park Premium, oltre al potenziamento della Bit Mobility di monopattini elettrici, noleggiabili dalle stazioni Trenord ed FS, e dal centro città. Sarà attivo un servizio di accoglienza, animazione e laboratori anche in lingua inglese in collaborazione con Vinotti, Ely Party e Pingu’s English.

Ingresso negli spazi al chiuso con mascherina ed in ottemperanza alle vigenti normative covid.

Per saperne di più