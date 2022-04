Prosegue il tour di Alfieri e Astuti: tappa a Biandronno, Travedona Monate e Gavirate

Ha fatto tappa a Biandronno, Travedona Monate e Gavirate il tour del senatore Alessandro Alfieri e del consigliere regionale Samuele Astuti, esponenti del Partito Democratico che stanno attraversando la provincia di Varese per raccogliere le voci dei territori e degli amministratori locali, al fine di verificare, dopo due anni di pandemia e le difficoltà generate dalla guerra in Ucraina, le condizioni economiche e sociali dell’area e le criticità su cui intervenire.

«A Travedona abbiamo incontrato la sindaca Laura Bussolotti e il vicesindaco Stefano Giuliani – fanno sapere Alfieri e Astuti – con i quali abbiamo discusso dell’importanza degli investimenti del Pnrr e, dopo aver fatto un sopralluogo alle scuole, è stato definito che, grazie alle risorse dei bandi per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza, l’amministrazione potrà lavorare per risistemare la scuola media».

«Davvero molto interessante e molto partecipato l’incontro organizzato poi a Gavirate dai Giovani Democratici, coordinati dal segretario Pierluigi Lucchina, con cui abbiamo approfondito soprattutto due questioni che segneranno profondamente le nuove generazioni: il tema della guerra in Ucraina e dell’accoglienza – concludono gli esponenti dem -: nel sistema di accoglienza è importante, però, evitare il fai da te e bisogna sempre coordinarsi con le istituzioni locali e con le principali realtà del terzo settore».