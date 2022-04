Proseguono i lavori: dall’11 aprile divieto di transito nel centro storico di Gurone

Saranno settimane di lavori continui a Gurone. Dopo le prime chiusure e i cambi di viabilità impostati da lunedì 4 aprile nella frazione di Malnate, importante svincolo di accesso al paese dalle Fontanelle verso la zona industriale, dalla prossima settimana, ovvero dall’11 aprile, ci saranno ulteriori modifiche alla percorrenza con i mezzi sulle strade guronesi.

I lavori che inizierano con la prossima settimana prevedranno un cantiere permanente nell’incrocio tra piazza Bai, via Ravina e via Galileo, ovvero davanti alla Casa del Popolo.

Questo comporterà che su via Colombo, la strada che dalla piazza porta verso le scuole, verrà previsto un doppio senso di marcia a velocità ridotta per i residenti e gli avventori degli esercizi pubblici.

Ci sarà la chiusura al transito di via Galilei, via Trento e via Bixio, ovvero le strade del centro storico di Gurone.

Verrà mantenuto il doppio senso di marcia su via Redipuglia.

L’amministrazione ricorda che gli esercizi commerciali sono regolarmente aperti e raggiungibili dalle vie adiacenti, altrimenti è possibile lasciare la macchina nelle vicinanze e raggiungerli a piedi.