Si terrà dal 5 all’8 maggio a Rimini la 93ma Adunata nazionale degli alpini. Torna dunque dopo due anni l’appuntamento con le penne nere. Sarà un’adunata particolare perché proprio quest’anno gli alpini celebrano il 150° del Corpo con iniziative che si svilupperanno nell’arco di tutto l’anno e che avranno il culmine il 15 ottobre a Napoli, dove, nel 1872, sono nate le truppe alpine. La riviera romagnola si prepara al grande avvenimento mettendo a disposizione tutto il suo straordinario sistema ricettivo forte di 3.500 alberghi, fra i principali in Italia. Per la regione Emilia Romagna si tratta dell’ottava edizione dal 1920 – anno in cui sono iniziate le adunate –, di cui l’ultima, nove anni fa, a Piacenza: prima gli alpini hanno sfilato a Bologna (3 edizioni), Modena, Reggio Emilia e Parma.

IL PROGRAMMA

Giovedì 5 maggio a Rimini

ore 13:00 Apertura dello stadio al pubblico per inaugurazione Adunata – Stadio Neri, piazzale del Popolo 1 ore 14:30 Partite di calcio delle squadre giovanili – Stadio Neri ore 18:30 Lancio dei paracadutisti e arrivo della staffetta Milano-Rimini Stadio Neri ore 19:00 Alzabandiera – Stadio Neri A seguire Saluti delle autorità premiazione squadre di calcio e scolaresche, consegna da parte dell’Ana dei contributi alle associazioni locali, concerto della fanfara – Stadio Neri

Venerdì 6 maggio a Rimini

ore 9:00 Alzabandiera – Piazza Cavour ore 9:30 Deposizione corone al monumento ai Caduti – Piazza Ferrari Ore 10:00 Inaugurazione Cittadella storica – Piazza Malatesta Ore 11:00 Inaugurazione Cittadella Militare-Ana – Parco Federico Fellini Ore 12:30 Visita al Campo Scuola – Parco XXV Aprile Ore 18:00 Sfilata vessilli e gagliardetti – Da stadio Neri a piazza Cavour Ore 19:00 Sfilata Bandiere di Guerra, Labaro e gonfaloni – Dall’Arco di Augusto a Piazza Cavour Ore 19:30 Cerimonia delle Bandiere e interventi autorità – Piazza Cavour Ore 20:00 Trasferimento delle Bandiere e apertura visita – Teatro Galli

Sabato 7 maggio a San Marino

ore 9:00 Alzabandiera e cerimonia ristretta alle rappresentanze – Piazza della Libertà, San Marino Città ore 9:30 Deposizione corona all’Ara dei Volontari – Contrada Omerelli, San Marino Città ore 9:45 Sfilata – Da via Donna Felicissima a parcheggio v.le Kennedy, San Marino Città ore 10:30 Scoprimento targa ai Volontari – V.le Kennedy, San Marino Città ore 11:00 Incontro tra Presidente Ana, Cdn, Sezioni all’estero, delegazioni Ifms e i militari stranieri – Centro Congressi Kursaal, v.le Kennedy, San Marino Città ore 13:00 Inaugurazione mostra “La Campana dei Caduti, il Raduno degli alpini a San Marino” – Ambasciata italiana, viale Antonio Onofri 117, San Marino Città

Sabato 7 maggio a Rimini

ore 12:00 Lancio dei paracadutisti – Parco XXV Aprile Ore 14:00 Apertura dello stadio al pubblico – Stadio Neri, piazzale del Popolo 1 Ore 15:00 Ingresso 33 fanfare – Stadio Neri Ore 16:00 Messa – Stadio Neri Ore 17:00 Inni delle 33 Fanfare Stadio Neri Ore 18:00 Saluto del sindaco di Rimini e del Presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Cdn e ai Presidenti di Sezione – Teatro Galli, piazza Cavour 22

Domenica 8 maggio, lungomare di Rimini

ore 8:00 Ammassamento ore 8:50 Onori alla massima autorità ore 9:00 Inizio sfilamento a seguire Passaggio della stecca Spegnimento tripode Ammainabandiera