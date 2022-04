Riparte dal Concorso di disegno la Festa di Primavera a Lissago

Dopo due anni torna in presenza, il 22 maggio, la manifestazione solidale per il Comitato Maria Letizia Verga. I bambini possono inviare i disegni entro il 18 maggio

Da sempre la comunità di Lissago e la Scuola dell’Infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio” appoggiano e sostengono il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Dopo due anni la tradizionale Festa di Primavera a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga torna in presenza: si svolgerà domenica 22 maggio a Lissago.

Nel programma, ancora in via di definizione, ci sarà l’immancabile Camminata dei fiori e poi attività e laboratori per bambini, musica e momenti di convivialità da condividere.

Ad aprire la rassegna però è il Concorso di Disegno. Il titolo scelto per questa edizione 2022 è “Maestra Natura quante cose puoi insegnare!”

Il concorso è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi, delle scuole dell’infanzia e delle primarie, dai 3 agli 11 anni a prescindere dal luogo di residenza: i premi saranno spendibili anche online.

Il disegno ispirato agli insegnamenti della Maestra Natura può essere realizzato con qualunque tecnica (matite, tempere, pennarelli…) e inviato entro il 18 maggio a: festadiprimavera.lissago@gmail.com specificando nome, cognome, città, classe e scuola frequentate