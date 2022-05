Torna la Camminata dei Fiori per la 41^ Festa di primavera di Lissago

Domenica 22 maggio anche truccabimbi, paddle per tutte le età, musica e buon cibo per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga contro leucemie e linfomi

Dopo due anni di stop forzato la tradizionale Festa di primavera di Lissago torna finalmente in presenza domenica 22 maggio, con una giornata di iniziative per bambini, musica e buon cibo.

I volontari di Lissago tornano in pista per sostenere il “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”, ONLUS nata nel 1979 proprio a Lissago dopo la scomparsa, a soli 4 anni, della piccola Maria Letizia.

In 42 anni di attività il Comitato ha raggiunto importanti obiettivi per il contrasto e la cura della malattia, culminati negli scorsi anni nella creazione del Centro Maria Letizia Verga presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, struttura di eccellenza a livello nazionale e non solo.

Il percorso di avvicinamento alla Festa di primavera di Lissago si è aperto nei giorni scorsi con il lancio del 13° Concorso di disegno – memorial Caterina Savi, intitolato “Maestra natura quante cose puoi insegnare!”. Sono già più di 100 gli elaborati ricevuti alla mail festadiprimavera.lissago@gmail.com ma altri ne possono essere inviati sino al 18 maggio.

Durante la Festa oltre alla premiazione sarà allestita una mostra dei piccoli grandi capolavori consegnati perché tutti possano apprezzare i disegni ricevuti sarà realizzata successivamente anche una mostra virtuale.

Il programma della manifestazione di domenica 22 maggio si aprirà con la classica “Camminata dei fiori” con ritrovo e iscrizione alle ore 8.30 al Campo Sportivo di Lissago e partenza alle ore 9.00 .

Seguiranno, alle 10.30 Premiazione, alle 11.15 Santa Messa celebrata al Campo e alle 12.30 l’apertura degli stand gastronomici.

Nel pomeriggio laboratori, trucca bimbi offerto dalla Art School Dorsi Academy, prove di paddle per i più piccoli grazie a Oasi del Paddle Lissago.

La Festa continuerà con l’Aperitivo in musica e la Cena Insieme!

Tutto il ricavato verrà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulla pagine Facebook Festa di Primavera e Instagram @Festadiprimaveralissago.