Sabato in piazza per Auser Gallarate

L’appuntamento per conoscere i volontari e le attività della Onlus per il terzo settore

Appuntamento con il gruppo Auser Gallarate per sabato 9 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. L’appuntamento per conoscere i volontari e le attività della Onlus per il terzo settore attiva sul territorio è in piazza Libertà.