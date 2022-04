“Serata Omicidio” al Teatro S. Giovanni Bosco di Busto Arsizio

La Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari di Busto Arsizio presenta lo spettacolo teatrale “Serata Omicidio”

Un omicidio viene preannunciato su internet: il presunto assassino comunica giorno, ora e luogo in cui verrà commesso il delitto.

L’indirizzo risulta essere quello di una donna appena trasferitasi nel nuovo appartamento, che però non prende sul serio la vicenda.

Eppure, la sera in questione, si presentano sulla “scena del crimine” alcuni personaggi alquanto bizzarri e inattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse. E il giallo si tinge di rosso e di rosa e … si fa commedia, in cui le cinque donne la fanno da protagoniste.

Cosa è successo a mezzanotte in punto? Come scoprire la verità?

Le risposte arriveranno grazie alle “cellule grigie” messe in moto dalla “pittoresca comitiva”, a suono di battute brillanti e serrate … E di veri e propri “colpi” di scena!