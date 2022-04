Nuovo servizio di raccolta differenziata a Varese, prosegue la consegna delle attrezzature

Prosegue l’attività di distribuzione delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata, con la consegna in questi giorni nei quartieri della Schiranna e Bobbiate. In queste zone gli operatori della ditta Sangalli stanno consegnando sacchi e contenitori presso tutte le abitazioni. Alle persone assenti al momento del passaggio a domicilio, verrà lasciato un avviso specifico con il quale potranno recarsi nell’area parcheggio di Capolago fino al 23 aprile, dove è presente il punto mobile di consegna attrezzature, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, festività escluse.

Il punto di consegna attrezzature sarà successivamente riposizionato in altre zone della città: dal 26 aprile al 7 maggio sarà a Masnago in piazzale De Gasperi, dall’8 al 21 maggio a Bustecche in largo Grazia Deledda, infine dal 23 maggio al 18 giugno in centro, in via Foresio. Dal 1 maggio quindi chi avrà ricevuto le nuove attrezzature potrà utilizzarle, mentre chi non le avesse ancora ricevute, potrà continuare a utilizzare quelle già in dotazione fino a che non saranno a disposizione le nuove. Una novità riguarda poi il potenziamento del servizio: il 25 aprile, giorno festivo, la raccolta differenziata sarà svolta regolarmente. Tutti gli aggiornamenti sono sul portale di varesepulita.it.