Tenta di baciare una dodicenne davanti a scuola. 48enne arrestato dalla Polizia a Gallarate

Avrebbe afferrato e tentato di baciare una dodicenne all’uscita di scuola, davanti alle scuole medie Gerolamo Cardano di Gallarate. Per questo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato ieri (martedì) con l’accusa di violenza sessuale su minore un 48enne indiano, in Italia da qualche anno ma senza fissa dimora.

A fermare l’uomo sarebbe stata una donna che ha assistito alla scena, ha sottratto la bambina al presunto molestatore e ha chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate in breve tempo. Quando la volante del commissariato della Polizia di Stato gallaratese è arrivata sul posto ha trovato l’uomo ancora seduto sulla panchina.

Arrestato e condotto in commissariato per l’identificazione, è stato infine sottoposto ad arresto, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni a seguito di interrogatorio. Assistito dall’avvocato Marco Ravagnani del foro di Busto Arsizio, assegnatogli d’ufficio, è apparso piuttosto confuso ma avrebbe negato ogni addebito.