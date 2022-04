“Il tesoro del mercenario“, l’ultimo romanzo di Miriam Zambelli

Avere vent’anni e credere fermamente nell’amore. Bianca, giovane viennese, durante il suo soggiorno a Madrid conosce Eneas erede di una nota famiglia di notai madrileni. Tra i due protagonisti sboccerà un amore a prima vista, ma le circostanze della vita porteranno entrambi a prendere delle decisioni importanti e molto sofferte.

«Scrivere “Il tesoro del mercenario“, romanzo di fantasia, è stata indubbiamente un’esperienza particolare e bellissima in quanto ho cercato di attraversare la prospettiva maschile – cosa che si è rivelata non semplice – e questo, senza ombra di dubbio, mi ha consentito di comprendere ancor meglio anche quella femminile. Considero il contenuto di questo romanzo particolare, come lo è stata la sua stesura in cui la scrittura ha assunto la valenza introspettiva, intensa, amata tanto che ho scritto l’epilogo quando ero al IV capitolo. La storia mi scorreva tra le dita sui tasti del pc ascoltando un artista spagnolo che apprezzo particolarmente e che, con la sua voce, cullava e accompagnava la mia mente nella narrazione che passo dopo passo prendeva vita».

Esordisce così nel raccontare il suo ultimo romanzo Miriam Zambelli (nella foto), autrice di Gavirate che ha in programma la presentazione del suo libro per domenica 24 aprile alle ore 11 in sala consiliare del municipio.

«La dedica che ho deciso per questo romanzo, a due micetti e un cavallino, è particolare e forse per qualcuno potrà sembrare discutibile, ma per me ha un valore tangibile. Non è un segreto la mia predilezione per Arthur Schopenhauer, un filosofo che amo in modo particolare proprio per il confronto interiore che mi consente di fare, nonostante sia stato un uomo ateo e che, convintamente, ha demistificato l’amore. Schopenhauer sosteneva che chi non ama gli animali non può certamente amare gli uomini, ebbene, queste creature che quotidianamente mi donano il loro amore incondizionato e mi ricordano quali sono i veri, puliti e i sinceri sentimenti, hanno sviluppato nel mio essere, sin da quando ero piccola, una forte empatia e tenerezza.

La tenerezza e la capacità di comprendere gli stati d’animo, i comportamenti e le emozioni altrui, doni che ritengo siano alla portata di tutti, basta solo volerlo per essere persone migliori nei confronti anche del prossimo e non solo di chi ci è accanto quotidianamente. Cercare negli occhi di chi non può parlare, di chi è indifeso e di chi non riesce a far comprendere i silenzi di parole che non riesce a

pronunciare», spiega l’autrice.

Miriam Zambelli ha pubblicato nel 2018 “Gli occhi dell’alba e del tramonto“, “Oro y Blanco De Jacaranda – La mia vita nel tuo sguardo“ e “Un cuore tra il cielo e il mare“, nel 2020.

Il tesoro del mercenario

domenica 24 aprile ore 11 Sala consiliare comune di Gavirate