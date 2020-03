Storie d’amore e di criniera, l’ultimo libro di Miriam Zambelli

Presentazione “virtuale“ dell’ultimo libro di Miriam Zambelli che sarebbe dovuta avvenire a metà mese a Gavirate ma che è slittata per le ultime disposizioni in materia di contenimento del coronavirus.

Ma i lettori di questa scrittrice di romanzi che si portano appresso l’originalità dei sentimenti applicata all’amore per la vita esplicitata in tutte le sue forme – anche attraverso inaspettati personaggi – regalerà agli affezionati seguaci di questo stile una nuova avventura letteraria.

Estevan e Maribel si conoscono dai tempi del liceo, si amano e immaginano una vita che sarà per sempre insieme. Terminati gli studi partono alla volta di Trujillo nella Regione dell’Estremadura, in Spagna, dove iniziano a lavorare nell’allevamento di cavalli Lusitani di proprietà di José, lo zio di Maribel.

Trascorrono gli anni, ma Maribel, insoddisfatta della vita che conducono insieme, un giorno decide di lasciarlo e di trasferirsi in Italia per studiare e dove, in seguito, aprirà un’azienda agricola per la coltivazione dei mirtilli sull’Abetone. Le loro strade si separeranno non senza dolore da parte di Estevan, il quale dopo parecchio tempo sposerà Alazne sua compagna di lavoro da sempre innamorata di lui. Dalla loro unione nascerà una figlia Beatriz.

Negli anni successivi Maribel resterà vittima di un grave incidente stradale che la renderà disabile al piede sinistro, ma in un lontano tempo ritroverà Estevan che, nel frattempo, è rimasto vedovo e inizierà una nuova vita con lui.

Protagonista fondamentale di questo romanzo è un cavallo Lusitano – Oro y Blanco De Jacaranda–che riporterà Maribel a montare a cavallo superando tutte le limitazioni fisiche e paure mentali che la attanagliano e unendo in modo indissolubile la loro famiglia.

Anche le amicizie sincere che accompagneranno Maribel nel corso di tutta la sua esistenza saranno di fondamentale importanza per la sua rinascita.

Maria Antonia Matilde Zambelli, Oro y Blanco De Jacaranda – La mia vita nel tuo sguardo, Aletti editore