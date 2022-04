Torna all’area feste di Cassano Magnago Celtic Wave, il festival interceltico

Dai creatori di BustoFolk, Gens d’Ys – Accademia danze irlandesi, in collaborazione con Uncle Bard & The Dirty Bastards, YUBA ritorna Celtic Wave, Festival Interceltico che animerà l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, dal 6 all’8 maggio 2022.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia il Festival Interceltico finalmente fa il suo atteso ritorno, l’evento è frutto della collaborazione di tante realtà del territorio con esperienza decennale nel campo della musica e della danza tradizionale con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Questa seconda edizione del Festival vedrà salire sul palco dell’area feste di Cassano Magnago artisti di fama internazionale come The Dublin Legends (Irlanda), Plantec (Bretagna), Seo Linn (Irlanda) ed eccellenze tutte italiane come l’accademia di danze irlandesi Gens d’Ys, Uncle Bard and the Dirty Bastards, Gadan, Inis Fail, Bards From Yesterday e altri ancora.

«Tornare a fare quello che amiamo, ripartendo da dove ci siamo lasciati nel 2019 è un emozione che ci riempie il cuore e ci sprona a offrire una nuova edizione all’altezza delle aspettative – commentano gli organizzatori, galvanizzati dal ritorno alla normalità -. In questi mesi abbiamo percepito l’entusiasmo del pubblico del festival, appassionati di culture lontane e secolari che hanno introdotto musiche, canti e danze uniche, suggestive ed evocative che non lasciano indifferenti nemmeno il normale pubblico di curiosi».

Celtic Wave, dunque, è pronto a stupire con tanta musica ma anche tanti spettacoli di danza tradizionale, workshop di danza irlandese per adulti e bambini, street food e mercato artigianale a tema per festeggiare tutti insieme l’arrivo del tempo di Beltane, ovvero l’inizio dell’estate secondo l’antico calendario celtico.

Ringraziamo in particolare la Città di Cassano Magnago, il Distretto del Commercio e la Consulta Comunale Attività Economiche per aver reso questo progetto possibile. L’evento si terrà in una grande area feste attrezzata e con oltre 1600mq di superficie al coperto. Tutti i concerti e spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia.

Programma del Festival Interceltico Celtic Wave di Cassano Magnago

Venerdì 6 maggio

Ore 19.30 Apertura cancelli

Ore 19.45 – 20.45 Lezione primi passi

Ore 21.00 Esibizione Gens d’Ys + Ruth Eva McKenna (Italia/Irlanda)

Ore 22.30 Uncle Bard & The Dirty Bastards

Sabato 7 maggio

Ore 15.00 Apertura cancelli

Ore 15.00 – 16.30 workshop Ruth Eva McKenna

Ore 16.30 – 17.30 workshop danze irlandesi bambini

Ore 17.00 – 18.30 workshop danze irlandesi adulti

Ore 18.30 – 19.45 workshop TMA

Ore 20.30 Concerto Gadan (Italia)

Ore 21.45 Concerto Seo Linn (Irlanda)

Ore 23.30 Concerto Plantec (Bretagna)

Domenica 8 maggio

Ore 15.00 Apertura cancelli

Ore 15.00 – 16.00 workshop TMA

Ore 16.00 – 17.00 workshop danze irlandesi adulti

Ore 17.30 Concerto Bards from Yesterday (Italia)

Ore 18.30 Concerto Plantec (Bretagna)

Ore 19.30 Esibizione Gens d’Ys (Italia)

Ore 20.15 Concerto Inis Fail (Italia)

Ore 21.30 Concerto Dublin Legends (Irlanda)

Tutte le manifestazioni si terranno anche in caso di maltempo sotto l’ampia tensostruttura al coperto.

I nostri food truck:

Roba Da Matti

Zaperoco Food

Big America

ARTS Burger

Bizzi L’arrosticino