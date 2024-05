A Varese il concerto “Musica per le galassie”

Giovedì 9 maggio alle ore 21.00, al Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille, 39), si terrà il cineconcerto “Musica per le galassie”, sul palco I Sincopatici.

Un cineconcerto di grande impatto visivo, con l’originale rilettura delle più belle colonne sonore di film di fantascienza, da Viaggio sulla luna e Metropolis fino a Blade Runner, Solaris, Guerre Stellari, Il pianeta delle scimmie, Interstellar, e addirittura Avatar e E.T., ripercorrendo i diversi filoni del cinema di fantascienza e le relative visioni filmiche e musicali dagli albori della storia del cinema fino ai nostri giorni. L’esecuzione dei brani sarà impreziosita dalla proiezione di video e immagini durante l’esecuzione dei brani. Sul palco si esibiranno Francesca Badalini (pianoforte, chitarra, synth), Andrea Grumelli (basso, synth), Federico De Zani (batteria, hang) e Cristina Bianchi (voce).

Il biglietto intero costa 12 euro, quello ridotto per i soci Filmstudio 90, Arci, gli over 65, gli under 18 e gli studenti è di 10 euro. Le prevendite sono disponibili online a questo link. L’evento, organizzato da Filmstudio 90 APS in partenariato con il Comune di Varese, è l’ultimo appuntamento della prima parte della rassegna “Nuovo Live” 2024 e segna l’inizio della rassegna “Di terra e di Cielo”, che proseguirà fino al 7 giugno (il programma completo si può consultare a questo link).