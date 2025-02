“La danza di un Re in Ascolto”: la Compagnia AltroVerso in scena a Varese

Dopo il grande successo della produzione Cenerentola, andata in scena dal 2019 al 2023, la Compagnia AltroVerso, con il supporto del Centro Universitario Sportivo Insubria, torna sul palco con una nuova, suggestiva opera: La danza di un Re in Ascolto. Lo spettacolo, in programma per il 21 marzo 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Cinema Nuovo di Varese, propone una rielaborazione in chiave di danza contemporanea del celebre racconto Un Re in Ascolto di Italo Calvino.

L’idea nasce dal progetto di tesi della scenografa e costumista Beatrice Torresin, laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, e si sviluppa grazie alla regia e alle coreografie di Stefano Arado. Sul palco, insieme a lui, danzatori e performer daranno vita a una narrazione intensa e simbolica, in cui il corpo e il movimento diventano strumenti espressivi potenti per raccontare l’attesa, il cambiamento e la ricerca di sé.

Una narrazione danzata tra introspezione e scoperta

Lo spettacolo trae ispirazione dall’opera di Calvino, contenuta nella raccolta Sotto il sole giaguaro, e ne propone un’ambientazione inedita: una nave. Qui il protagonista, il Re, si relaziona con il mondo attraverso un solo senso, l’udito, e governa la sua esistenza basandosi sui Rumori Interni, suoni che conosce e che gli offrono sicurezza. Tuttavia, la sua paura di essere spodestato e la solitudine lo portano a cercare nuovi stimoli, trovando nella voce di una donna un richiamo irresistibile.

Attraverso la danza, il Re abbandona le sue certezze e si apre ai Rumori Esterni, intraprendendo un viaggio interiore che lo porterà a scoprire sé stesso, rinunciando al trono e trovando una nuova ragione di esistere. Il racconto calviniano diventa così una metafora della crescita personale, della paura del cambiamento e della necessità di mettersi in ascolto del proprio io più profondo.

Il cast e i protagonisti

Sul palco si esibiranno:

Stefano Arado nel ruolo del Re

Federica Celentano nel ruolo della Donna

Aurora Bonfante, Jusyanne Falce, Camilla Tosi, Valentina Sausa, Noemi Grambone e Stefano Poggi come interpreti dei Rumori Interni ed Esterni

Stefano Poggi nel ruolo del Nuovo Re

A dare voce alla narrazione sarà Michele Messina, la cui interpretazione accompagnerà lo spettatore nella dimensione evocativa dello spettacolo.

Un viaggio emozionale in danza

La danza di un Re in Ascolto si propone come una riflessione profonda sui momenti di transizione della vita, sulle paure che ne derivano e sulle scelte che portano alla scoperta di una nuova identità. La danza diventa il linguaggio universale attraverso cui l’uomo affronta il cambiamento, liberandosi dalle proprie prigioni interiori e accettando la trasformazione come parte del proprio percorso.

L’appuntamento con la nuova produzione della Compagnia AltroVerso è quindi fissato per venerdì 21 marzo 2025 alle ore 21:00 al Teatro Cinema Nuovo di Varese. Un’occasione imperdibile per immergersi in uno spettacolo che fonde arte, movimento e introspezione, dando corpo e voce alla potenza evocativa dell’opera di Calvino.

