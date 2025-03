EliaMago presenta a Tradate il nuovo album “Vite Perdute e Ritrovate”

Il cantautore Tradatese EliaMago è pronto a svelare il suo nuovo progetto discografico intitolato Vite Perdute e Ritrovate, ideale seguito del precedente lavoro “Crisi di mezza età”.

L’album scritto, suonato e autoprodotto dall’artista racconta storie di fragilità e di resilienza e si costituisce come un viaggio sonoro che riflette le sfumature più intime dell’animo umano, muovendosi tra momenti di buio e riscatto, tra sofferenza e rinascita. In occasione dell’uscita, EliaMago terrà un evento speciale di presentazione dell’album alla Biblioteca Frera di Tradate il 20 marzo alle 20:45.

Durante la serata, EliaMago si esibirà live accompagnato alla batteria da Davide Stallone, al basso da Fabio Tanadini e alle tastiere da Riccardo Cogliati, proponendo per la prima volta in assoluto l’intero album al pubblico. Sarà un’esperienza unica, un’occasione per ascoltare le nuove canzoni in

anteprima e per vivere un momento di musica e condivisione in un ambiente intimo e accogliente.

Dettagli dell’evento:

Data: 20 marzo 2025

Orario: 20:45

Location: Biblioteca Frera, Tradate (VA) – via Zara 37

Ingresso gratuito (posti limitati)