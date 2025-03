Alex Bioli 4ET presenta il nuovo album “Just in Case” a Barasso

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Casciago in collaborazione con il Club Europeo Ispra, sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani di questo nuovo lavoro discografico

Una serata imperdibile per gli amanti del jazz: sabato 15 marzo alle ore 21.00, presso la Sala Polifunzionale San Martino in Piazza San Martino 1, il quartetto Alex Bioli 4ET presenterà il suo nuovo album “Just in Case”.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Casciago in collaborazione con il Club Europeo Ispra, sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani di questo nuovo lavoro discografico, interpretati da quattro musicisti di grande talento:

Alex Bioli – Sax

Thomas Rosenfeld – Piano

Salvo Volpe – Basso

Carlo Attolini – Batteria

L’ingresso è a offerta libera, rendendo il concerto accessibile a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Con un repertorio che si preannuncia ricco di atmosfere sofisticate e sonorità avvolgenti, il quartetto guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le sfumature del jazz contemporaneo.

Un evento da non perdere per chi ama la musica di qualità e il fascino del jazz live.