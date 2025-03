Musica in EcoPlanetario con “ll mito di Persefone”

Una serata sospesa tra scienza e musica.

Ascoltiamo il mito di Persefone narrato attraverso note e voci della Harp Beat Orchestra e scopriamo nel cielo alcuni dei protagonisti di questa leggenda, vedendo come alla fine, ieri come oggi, il cielo e la terra sono connessi da storie senza tempo e le stelle sono state la guida dei popoli tramite i secoli.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, PARTECIPAZIONE GRATUITO

…………………………………………………….

L’iniziativa rientra nel progetto “IntegrArte” finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando “Arte&Cultura 2024”

Il progetto

“L’Arts Integration è una metodologia di apprendimento nella quale attività artistiche e scientifiche si supportano in un’ottica transdisciplinarerendendo impossibile pensare ad una componente senza il sostegno dell’altra. L’obiettivo del progetto è applicare questo approccio di diffusione di conoscenze e competenze in contesti fruitivi informali attraverso esperienze che affrontano ed approfondiscono temi strategici come le problematiche ambientali. 15 appuntamenti rivolti a famiglie, piccoli visitatori e fruitori del territorio c/o il Centro Didattico Scientifico ed EcoPlanetario del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, progettati e condotti dalla partnership tra la Cooperativa AstroNatura e l’Associazione The White Stag con la collaborazione di Archeologistics. Un’opportunità di sperimentazione per compiere un ulteriore passo nell’innovazione delle modalità di coinvolgimento della comunità.”

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere questi obiettivi; basta consultare il sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto tramite la quale effettuare la donazione (clicca qui https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/integrarte/)!