Un libro e una cena tutta da ridere al Vidisello di Viggiù

Venerdì 27 maggio all’Azienda Agricola Vidisello di Viggiù è in programma una serata speciale con due eventi, la presentazione del libro “Tu ce l’hai Peter Pan? Appunti di viaggio in un tempo difficile” scritto da Lisa Bernardini e un evento con cena con il comico di Zelig Max Pieriboni, chef per una sera, che realizzerà per i partecipanti uno spettacolo unico e privato.

Il ricavato netto della serata sarà devoluto al Comitato Aiuti Alimentari della Valceresio, che sostiene con pacchi alimentari e altre modalità diverse famiglie in difficoltà.

«Durante la serata ci saranno diverse sorprese», assicura Fulvia Curti, vicepresidente del Comitato.

Per informazioni e prenotazioni 340 2600368