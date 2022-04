Virtus Groane organizza la prima edizione della 10 km delle Groane

Virtus Groane, con il patronato di Regione Lombardia ed il patrocinio del Comune di Solaro, organizza la prima edizione della 10k delle Groane, manifestazione di corsa su strada su un percorso di 2.5 km da ripetersi per quattro volte inserita nel calendario nazionale ufficiale del 2022 della Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La kermesse sportiva solarese si svolgerà sabato 28 maggio con partenza alle 18 e arrivo in via Borromeo D’Adda.

Il percorso, omologato e certificato dal Gruppo Giudici Gare Fidal, prevede il passaggio su via Borromeo sino a corso Italia, poi via San Pietro, svolta a destra su via Cinque Giornate e dunque su via San Quirico, sino all’incrocio con via Per Limbiate, proseguendo su via I Maggio e rientro in via Mazzini per tornare alla zona di partenza. Durante la serata, le strade saranno chiuse al traffico per tutta la durata della manifestazione.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile visitare il sito: www.virtusgroane.com.

Silvano Genesi, presidente Virtus Groane: «Non siamo nuovi ad organizzare questo tipo di eventi, ma da quando abbiamo cambiato denominazione in Virtus Groane è il primo in assoluto e abbiamo fortemente scelto Solaro per la nostra nuova ripartenza. Dobbiamo ringraziare l’Amministrazione che ha tanto favorito l’organizzazione di questa manifestazione, sostenendo la nostra volontà. È un impegno economico ed organizzativo non indifferente, in quanto si tratta di una gara competitiva ufficiale Fidal con al via atleti del calendario nazionale. Potenzialmente ci aspettiamo runner da tutta Italia, ma per la maggioranza saranno società provenienti dalla Lombardia. Pensiamo che possa essere una gara veloce, favorita dal percorso quasi completamente pianeggiante. Il percorso è preciso al metro ed il servizio di cronometraggio sarà ufficiale.

Christian Talpo, assessore allo Sport: «Non vediamo l’ora di avere sul nostro territorio un evento di tale risonanza. Sarà all’interno del calendario nazionale Fidal e porterà alcuni dei migliori atleti della zona sulle strade di Solaro. Ormai da qualche mese collaboriamo nella gestione della pista del centro sportivo con Virtus Groane, che a tutti gli effetti possiamo e vogliamo considerare la “nostra” società di atletica, e dobbiamo dire che, al di là della manifestazione, stanno compiendo un ottimo lavoro di promozione che ci sentiamo di sostenere a pieno per il presente ed il futuro. Nelle ore della gara saranno chiuse al traffico le strade interessate e saranno previsti percorsi alternativi, ci scusiamo per gli eventuali disagi, soprattutto per i residenti, ma pensiamo possano essere compensati dalla bellezza di avere una manifestazione simile proprio nel centro del paese».