Sport, salute e tutela ambientale: a Varese arriva la Run for Lake

Lo sport, la tutela dell’ambiente e la promozione del benessere torneranno a stringersi le mani sulle sponde del Lago di Varese. In vista del convegno annuale dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) dedicato al risanamento delle acque lacustri, in programma il 13 settembre alle Ville Ponti, Regione Lombardia ha affidato a EcoRun Varese l’organizzazione di un grande appuntamento podistico. Domenica 20 settembre 2026 prenderà così il via la terza edizione della “Run For Lake Varese – Il Giro del Lago di Varese”, una manifestazione aperta a tutti che unisce agonismo, attività per le famiglie e iniziative ambientali lungo la pista ciclopedonale.

Tre percorsi dal Lido della Schiranna tra agonismo e famiglie

La partenza è fissata per le ore 8.30 dal lungolago della Schiranna e prevede tre differenti opzioni di gara, tutte con percorso in senso orario e traguardo al Lido della Schiranna. Gli atleti più allenati potranno cimentarsi nel giro completo del lago da 27 chilometri, disponibile sia nella versione gara podistica cronometrata e competitiva sotto l’egida FIDAL, sia in quella corsa non cronometrata e non competitiva.

Per chi desidera invece una camminata più tranquilla è prevista la Family Run da 7 chilometri, un percorso aperto a tutti con giro di boa nel parcheggio del supermercato Tigros e rientro alla Schiranna. A tutti i partecipanti garantite maglietta tecnica e medaglia, fino a un massimo di 700 iscritti, con la possibilità per gli atleti celiaci di richiedere una sacca ristoro con prodotti senza glutine a cura di AIC Lombardia.

Solidarietà e presidio lungo il percorso

Il pay-off “La corsa, tra salute e tutela del lago” sintetizza la filosofia dell’evento. L’iniziativa racchiude anche una forte finalità benefica: il Rotary Club Varese Verbano devolverà quanto raccolto dai propri iscritti alla Family Run alla società Handicap Sport Varese, destinando i fondi all’acquisto di una nuova carrozzina da basket per bambini.

L’organizzazione vedrà impegnate sul campo numerose forze del terzo settore locale. Lungo il tracciato saranno posizionati 25 volontari, mentre nei cinque punti di ristoro opereranno i volontari della cooperativa sociale Ballafon. Il ristoro finale all’arrivo sarà curato dal Centro Gulliver e da Campus Varese Runners, con l’assistenza radio garantita dai radioamatori dell’ARI Varese e il supporto tecnico di Canottieri Varese e Fiera di Varese.

Un programma ricco tra yoga, pulizia delle sponde e laboratori

La giornata di domenica 20 settembre non sarà dedicata soltanto alla corsa. Dalle 7:00 alle 8:00, sulla terrazza panoramica della Società Canottieri, si terrà un risveglio di benessere con sessioni di yoga, pilates, saluto al sole (metodo Vayus Flow) e attività sui remoergometri curato da Campus Varese Runners, Canottieri Varese – Rowing Academy, Susanna Clerici e Varesesempre.

Spazio poi alla tutela ambientale in occasione della Giornata Internazionale del Cleanup: dalle 9.30 alle 11.30 la Rete Lago di Varese e di Comabbio organizzerà un’azione di pulizia delle sponde insieme ai dipendenti del punto vendita Leroy Merlin di Solbiate Arno. I più piccoli potranno infine partecipare all’iniziativa “Raccontando il lago” con Samuele Corsalini e ai laboratori sulla biodiversità condotti da Save Lake Varese.

Modalità di iscrizione e premiazioni

Le iscrizioni online sono aperte sul portale Endu.net fino alla mezzanotte di giovedì 17 settembre. Sarà inoltre possibile iscriversi di persona fino ad esaurimento pettorali presso gli spazi della 48ª Fiera di Varese alla Schiranna nel pomeriggio di sabato 19 settembre (dalle 15:00 alle 19:00) e la mattina di domenica 20 settembre (dalle 7:00 alle 8:00). La cerimonia di premiazione ufficiale si svolgerà alle ore 11:00 di domenica all’interno dei padiglioni della Fiera di Varese.