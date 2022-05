Ad Angera le porte del Kapannone dei Libri aprono per i weekend

Una notizia che farà felici gli amanti dei libri del Lago Maggiore e del Varesotto: a partire da sabato 28 maggio il Kapannone dei Libri di Angera sarà aperto tutti i pomeriggi del fine settimana, dalle 15 alle 19.

L’importante centro culturale di Via Verdi, che oltre alle migliaia di libri, negli ultimi due anni ha ospitato numerose e prestigiose mostre dal “Dante di Dalì” alla monografia su Philippe Daverio, passando per i Beatles e Charlie Chaplin, sarà dunque visitabile nei weekend estivi per tutti i turisti, locali e non solo, alla ricerca di un po’ di freschezza sul Verbano.

«Negli ultimi mesi era un ritornello ricorrente: “Sai, mi piacerebbe tanto visitare il Kapannone di Angera, ma con quegli orari è proprio impossibile”. A quegli interlocutori non potevamo dare torto: per chiunque abbia un’attività i pomeriggi dei giorni feriali sono poco fruibili – spiega il “padrone di kasa” Andrea Kerbaker -. Ma noi siamo gente di buon cuore. E quindi, eccoci pronti al cambiamento. Per aprire in gloria, sabato 28 alle 18 proponiamo un brindisi augurale: per chi c’è già stato e per chi ancora no, una cosa informale e festosa, nello spirito del nostro spazio».