Alda, Carla, Gino ed Enzo: “battezzati” i 4 falchetti del Pirellone

Qualche giorno fa erano state aperte le votazioni per scegliere i nomi dei 4 falchetti, figli di Giulia e Giò, che abitano in cima al Pirellone, il palazzo della Regione Lombardia in centro a Milano e che si possono seguire ogni minuto grazie alla webcam sul loro nido (guarda qui).

La scelta andava fatta su una lista di nomi legata a personaggi che hanno fatto grande il capoluogo lombardo, in attesa però di conoscere il sesso dei pulli.

Scoperto che si tratta di due maschi e due femmine, sono stati svelati i nomi: Alda (Merini), Carla (Fracci), Gino (Bramieri) ed Enzo (Jannacci).

Tra i nomi più scelti anche Sandra e Ugo, ma dovranno aspettare la prossima nidiata.

«Non è stato semplice stabilire il sesso dei pulli – si legge sul post della pagina gestita da Selvatica Milano -; purtroppo le indagini di laboratorio non ci hanno aiutato ma, triangolando le informazioni a disposizione, le immagini e i dati raccolti durante l’inanellamento siamo riusciti a scoprire che si trattava di due maschi e due femmine».