Auto in fiamme in autostrada, code e rallentamenti a sud di Lugano

Giornata di traffico intenso sulle strade del Canton Ticino. Sono diverse le segnalazioni di rallentamenti e traffico congestionato evidenziate dal Tcs questa mattina.

In particolare, lungo la A2, in direzione Sud, si segnala un veicolo in fiamme tra la galleria del San Nicolao e Mendrisio. Un problema che ha portato alla chiusura di una corsia e che ha provocato disagi e rallentamenti su tutta la rete stradale della zona. Sul posto sono presenti la polizia cantonale e i mezzi di soccorso.

Altre segnalazioni sulla viabilità odierna riguardano Lugano, Melide e Bellinzona.