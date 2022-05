A Brinzio si raccoglie il ferro per il restauro dell’organo

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di restauro dell’antico organo della Chiesa di Brinzio.

L’antico strumento musicale è stato smontato per essere portato alla Mascioni Organi di Cuvio verrà restaurato e rimesso a nuovo.

Per aiutare le opere di restauro c’è bisogno di ferro, così la Parrocchia di Brinzio e la Pro Loco hanno organizzato una raccolta del metallo per il weekend di sabato 21 e domenica 22 maggio.

Hai in giro per casa vecchie ferraglie che non ti servono più e te ne vuoi liberare? Per tutto il weekend del 21 e 22 maggio 2022, puoi lasciarle nel container che sarà collocato presso la casa parrocchiale di Brinzio (ingresso da piazza Galvaligi-via papa Giovanni XXIII); tutto il ricavato andrà al restauro dell’organo della chiesa