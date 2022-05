Compie 100 anni un treno chiamato Signorina: Luino festeggia insieme a Verbano Express

Nonostante i recenti atti vandalici, l’associazione Verbano Express non si scoraggia e con un calendario ricco di eventi da il via ai festeggiamenti per i suoi 30 anni di vita. “Luino, rotaie, ruote, motori” è il nome dell’iniziativa che da giovedì 26 maggio a domenica 29 offrirà ad appassionati di treni, ma anche a famiglie e giovani, diversi momenti all’insegna della storia, della musica e del divertimento.

Quelli che si festeggiano sono trent’anni di un’associazione da sempre impegnata nella conservazione di rotabili ferroviari storici e nell’organizzazione di eventi e viaggi per dare valore al territorio del Verbano.

Molto apprezzata, la realtà luinese Verbano Express nella giornata di oggi, giovedì 26 maggio, ha fatto un grande regalo alla cittadina lacustre di Luino, che ha potuto assistere alla partenza della centenaria “Signorina”: la storica locomotiva a vapore che dopo essere stata esposta tanti anni in piazza Marconi è tornata a percorrere il binario uno della stazione.

Felicità e soddisfazioni all’ordine del giorno, in questa meravigliosa giornata di sole che ha visto la bella “Signorina”, chiamata così per la sua eleganza, arricchita da palloncini e bandiere tricolore.

Programma prossimi eventi

Venerdì 27

Treno speciale serale con intrattenimento e “Disco Pub”: partenza da Luino alle 20:50 rientro alle 01:22

Sabato 28

Esposizioni locomotive a vapore d’epoca in Quinta Locale e treno speciale a vapore AVE (Luino – Locarno – Luino) con intrattenimento a bordo e “pranzo con delitto” a cura di Teatro Eventi: partenza da Luino alle 13:00 rientro alle 17:07

Domenica 29

Esposizione locomotive a vapore, arrivo di un treno speciale dal Piemonte (museo ferroviario Valsesiano), arrivo di un treno speciale a vapore ARMS (Milano) e arrivo di un treno speciale a vapore AVE (Luino – Locarno – Luino)

Per ulteriori informazioni, cliccare qui