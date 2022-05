“Conversazioni sull’arte” a Busto Arsizio con Elisabetta Cusano e Stefano Monti

Secondo appuntamento con il Centro Artecultura Bustese (CAB). Dopo il primo incontro di “Conversazione sull’arte” con Elisabetta Cusato (Eliscus), affermata artista nel campo dell’arte tessile, il secondo appuntamento vede come protagonista Stefano Monti, giovane artista che ci parlerà della sua esperienza e del mondo dell’arte visto dai giovani. Stefano si collegherà in diretta con una collega che ha scelto la Finlandia per aprire una galleria d’arte. L’incontro è per mercoledì 18 maggio, alle 18.

Il Centro Artecultura Bustese (CAB) è un’associazione costituitasi nell’ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l’arte a tutti i suoi livelli. Se questo ha significato, alle sue origini, organizzare in particolare mostre collettive ed estemporanee per i suoi soci, quasi tutti artisti, quarantacinque anni dopo si conferma una realtà consolidata nel panorama artistico di Busto e dintorni ed una realtà formativa nel campo delle arti applicate. Molto conosciuti e frequentati sono infatti i corsi di pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, ceramica intarsio ligneo.