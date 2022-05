Doppietta Pro Patria Bustese: campione d’Italia per il secondo anno di fila

Il bis è servito: l’atto conclusivo delle finali del campionato di A1 di ginnastica artistica incorona per il secondo anno consecutivo la Pro Patria Bustese.

La società ultracentenaria del presidente Rosario Vadalà – composta dagli avieri Ludovico Edalli e Marco Lodadio, da Nicola Bartolini, Ares Federici, Saul Fermin e Mario Xuan Bergamini – mette insieme 29 punti speciali e il complessivo di 161.550.

«Sono molto contento per i ragazzi, sono fantastici – ha dichiarato il tecnico Stefano Rossini – Non era facile ripetersi ed è stata una due giorni molto intensa, con rivali di livello assoluto».

«La dedichiamo a lui – il commento del campione del Mondo al corpo libero Nicola Bartolini – Stefano si è fatto in quattro per portarci in vetta. Questa è una squadra di grandi ginnasti, quasi tutti nazionali, ma anche di amici ed è stata la forza del gruppo a prevalere su una concorrenza davvero eccezionale».

Al secondo posto la Virtus Pasqualetti Macerata, che totalizza uno score più alto, 162.350, ma negli scontri diretti resta dietro di tre punti speciali, a quota 26. Terza la Gymnastic Romagna Team con 17 punti e il totale di 153.250.