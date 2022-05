Dopo due anni torna la serata di gala di Sos Malnate

Dopo due anni di assenza tornerà l’atteso appuntamento con la Serata di Gala di Sos Malnate.

L’evento di beneficenza della Onlus malnatese si svolgerà giovedì 10 giugno al ristorante Madonnina di Cantello.

I fondi raccolti sosterranno il progetto “Giovani esperienze” per lo sviluppo del volontariato giovanile e il progetto per la realizzazione della nuova sede di via Redipuglia.

Informazioni e prenotazioni (entro mercoledì 3 giugno)

0332-428555 Marco Sarti

0332-429469 Franco Francescotto