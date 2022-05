Fiorena Sarzanini a Varese col suo nuovo libro “Affamati d’amore”

Giovedì 19 maggio alle 17 a Varese in Salone Estense la giornalista del Corriere del Sera Fiorenza Sarzanini presenta il libro “Affamati d’amore” nella Sala Estense del Comune, alle ore 17.

Il libro, uscito il 17 marzo, racconta l’anoressia vissuta dalla stessa Sarzanini, come si è curata, come è riuscita a uscirne. E perché ha deciso di impegnarsi in prima persona perché questo male così insidioso sia trattato come una vera emergenza.

La perfezione non esiste, ma la ricerca della perfezione sì e può diventare una condanna. Ti guardi ma non vedi davvero com’è il tuo corpo. Vuoi cambiarlo per far capire agli altri quello che non riesci a dire: sto male. E alla fine il corpo parla, dice quello che la mente non vuole ammettere: ho bisogno di aiuto.

Cosa succede a tante ragazze e tanti ragazzi di oggi? Perché durante la pandemia migliaia di bambini e adolescenti hanno sviluppato disturbi alimentari, e gli atti di autolesionismo e i tentativi di suicidio sono aumentati? Quanto contano la disinformazione in rete e il confronto sui social? I malati in Italia sono oltre tre milioni, perlopiù giovani e giovanissimi. L’autrice ne ha parlato in un podcast di successo, Specchio, prodotto da Chora Media, e ha deciso ora di scrivere un libro per illuminare la strada che porta ad uscire dall’anoressia. Ha ascoltato le confessioni dei più giovani e ne racconta i pensieri e le storie, i demoni e la fame d’amore, le cadute vertiginose e la fatica di rinascere. Ha parlato con i medici che ogni giorno affrontano questa epidemia per cui non c’è vaccino. Ha raccolto lo sfogo dei genitori, il loro senso di colpa, la disperazione di chi vede i propri figli distruggersi senza riuscire ad aiutarli. Il risultato è un’inchiesta, narrata con sensibilità e passione, che fa luce su una malattia del nostro tempo e accende una speranza. Perché il percorso è faticoso, ma se accetti il sostegno di chi conoscequesto male e di chi ti è vicino puoi salvarti.

Se ti fai aiutare riesci a guarire.

___________

FIORENZA SARZANINI, (Roma, 1965) è giornalista e vicedirettore del «Corriere della Sera». Come inviata ha seguito i principali casi giudiziari degli ultimi anni, dal G8 di Genova al delitto di Novi Ligure, dalla morte

della contessa Vacca Agusta fino alle inchieste su politici e corruzione. Negli ultimi due anni si è occupata della strategia del governo per affrontare la pandemia da Covid-19. È autrice del podcast «Specchio» (Chora Media).

___________

Prezzo di copertina 16,00 euro

Pagine 144

Anno 2022

Collana Saggi

Formato brossura