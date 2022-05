Inaugurata a Malpensa la lounge di lusso di Sixt

Questa mattina, mercoledì 18 maggio, è stata inaugurata all’aeroporto di Milano Malpensa la nuova lounge diamond di Sixt, azienda di rental car.

«Sono felice di ospitare questo evento perché è un segnale di grande fiducia per la ripartenza della nostra realtà – ha commentato Luigi Battuello, commercial director non aviation business – Sixt investe da anni su Malpensa; il servizio è innovativo per il nostro paese, una lounge dedicato a un segmento altissimo per i loro clienti».

“Il tempo al centro”

Presenti all’inaugurazione i due amministratori delegati di Sixt Rent Car, Angelo Ghigliano e Massimiliano Maini, che hanno spiegato il pensiero dietro la nuova longe Diamond di lusso, che punta a valorizzare il tempo e a centrare il servizio esclusivamente sul cliente.

Nonostante i due anni di pandemia che hanno imposto lockdown e restrizioni, l’azienda non si è mai fermata, come ha confermato Massimiliano Maini: «In questi due anni la tecnologia è andata avanti. Noi teniamo al cliente e cerchiamo di valorizzare il suo tempo: nella lounge diamond potrà utilizzarlo in maniera diversa. La lounge rimette al centro il valore del tempo, dove le persone potranno lavorare, rilassarsi e ricaricare le proprie energie».

Non da ultimo, è stato enfatizzato anche il lato estetico: «Il cliente è l’aspetto più importante del nostro lavoro e vogliamo dimostrarglielo attraverso un luogo bello».

Inoltre, la digitalizzazione si lega al fattore tempo: «Stiamo attrezzando l’aeroporto di Malpensa e quelli di tutta Italia di una nuova tecnologica che permetta di passare direttamente alla consegna delle chiavi senza dover passare al desk. Cerchiamo di dare agli utenti il massimo dell’efficienza e della tecnologia al momento della prenotazione», ha continuato Angelo Ghigliano.

«Per me è motivo di orgoglio e soddisfazione essere oggi qui – ha concluso- seguiamo il progetto da due anni e Sea ci ha sempre sostenuto; negli anni abbiamo introdotto un servizio noto: siamo un servizio premium e la nuova apertura è destinata agli utenti che vogliono essere seguiti ancora di più. Ci rende unici nel mondo del car rental».