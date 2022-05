L’Academy Varese fa tris e conquista le finali della Next Gen di Legabasket

Percorso netto per l’Academy Varese Pallacanestro che a Pesaro vince il Girone A della Next Gen Cup di Legabasket e si qualifica per le finali del torneo in programma nel prossimo fine settimana proprio alla Enerxenia Arena di Masnago.

Nella terza e ultima partita in terra marchigiana, i giovani biancorossi di coach Stefano Bizzozi hanno superato anche l’Umana Venezia con il punteggio di 74-63. I lagunari avevano già perso venerdì sera con Brindisi e non sono risusciti a contenere una Varese brillante nella quale, ancora una volta, sono stati ben cinque gli uomini in doppia cifra.

Quindici i punti per Weilun Zhao (foto di Legabasket), sempre tra i migliori (ma stavolta con percentuali nella norma), e per l’italo-argentino Benjamin Marchiaro mentre uno dei grandi protagonisti del torneo, il camerunense Valdo Guimdo si è “fermato” a quota 11 catturando però la bellezza di 16 rimbalzi guidando i biancorossi nella netta vittoria sotto canestro.