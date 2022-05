Le lesioni dei nervi periferici: al Gaetano Pini evento di formazione sull’approccio multidisciplinare

Le lesioni dei nervi periferici hanno una incidenza tra il 2 e il 5 % dei traumi degli arti, se a questo si aggiungono le paralisi del Sistema Nervoso Centrale (SNC) l’entità del problema diventa importante. La tecnica microchirurgica di riparazione e la radiodiagnostica permettono di eseguire diagnosi tempestive e trattamenti efficaci.

Nel caso in cui il trattamento del nervo periferico poi non avesse un risultato la chirurgia funzionale può comunque migliorare le condizioni dei pazienti. L’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano per la diagnosi e la cura delle lesioni nervose periferiche adotta un approccio multidisciplinare. Il chirurgo, infatti, è solo un tassello, certamente importante, ma spesso ultimo attore di un processo decisionale che si deve avvalere di specialisti di alto livello per la diagnosi delle varie lesioni.

Nelle lesioni del nervo periferico, sia dell’arto superiore che di quello inferiore, la diagnosi avviene attraverso l’impiego di due fondamentali strumenti: l’indagine elettrofisiologica (elettroneurografia ed elettromiografia) e l’indagine radiologica strumentale che a fianco della RM vede nell’ecografia un presidio irrinunciabile.

Esiste poi un ambito in cui le lesioni nervose sono legate a problematiche tumorali e anche in questo caso l’ASST Gaetano Pini-CTO è dotata di specialisti e di anatomopatologi di primo livello. Inoltre, le patologie del Sistema Nervoso Periferico, anche di piccoli nervi, sono spesso caratterizzate da dolore neuropatico dato da una lesione o da una compressione nervosa e non possono prescindere da un approccio anestesiologico di terapia.

Tutti questi ambiti compreso quello riabilitativo e fisioterapico e di terapia occupazionale verranno trattati nel contesto della giornata di approfondimento che si terrà al Presidio Pini il 5 maggio, in Aula Magna.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per partecipare è prevista una quota d’iscrizione. Il corso è a numero chiuso e rilascia ECM. Maggiori informazioni sono reparibili a questo link: http://www.studioprogress.it