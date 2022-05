L’ensemble di sassofoni s’esibisce ai Miogni

In occasione della “Giornata della musica 2022”, promossa dal Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, la direttrice della Casa Circondariale di Varese, Carla Santandrea, in collaborazione con il cappellano Don Giuseppe Pellegatta e con l’Area Pedagogica, al fine di celebrare, di promuovere e di diffondere l’arte e la cultura musicale, ha organizzato il concerto dell’“Ensemble di sassofoni” di Varese diretto dalla professoressa Giuseppina Levato del Liceo Musicale “Malipiero” di Varese (nella foto).

La professoressa Levato dopo aver conseguito il diploma di clarinetto ha intrapreso lo studio del saxofono presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano diplomandosi.

Oltre alla ventennale collaborazione con l’Orchestra sinfonica “LaVerdi” di Milano come primo saxofono solista ha tenuto numerosi concerti sotto la direzione di illustri maestri tra i quali Berio, Chailly, ed altri.

All’attività concertistica affianca quella didattica insegnando presso il Liceo Musicale “Malipiero” di Varese.

Il gruppo di 20 sassofonisti, tutti studenti del citato Liceo, sarà protagonisti di una esibizione musicale domenica 15 maggio 2022, a partire dalle ore 10.00, in favore delle persone detenute presenti nella struttura.

Il concerto si effettuerà all’aperto, presso il cortile passeggio della struttura e si svolgerà in due sessioni, di 30/35 minuti ciascuna, prima per i detenuti del piano terra/primo piano dei reparti aperti e poi per quelli del secondo, in modo separato e senza assembramenti.