In Svizzera Netflix, Amazon e Disney dovranno investire nel cinema locale

Chiamati alle urne, i cittadini della Svizzera hanno detto sì alla nuova legge sul cinema, con la modifica ribattezzata “Lex Netflix”.

Le nuove norme stabiliscono che le piattaforme che offrono film e serie tv online come Netflix, Disney + e Amazon Prime Video dovranno contribuire alla produzione di lungometraggi svizzeri, come già avviene per le emittenti della Confederazione.

In base a questa normativa i colossi dello streaming su abbonamento dovranno versare almeno il 4 per cento del fatturato lordo per la produzione di audiovisivi elvetici. Le piattaforme dovranno proporre in Svizzera almeno il 30 per cento di serie o film prodotti in Europa.

Il provvedimento allinea la Svizzera a quanto avviene in Europa, seppur con alcune differenze da stato a stato. In molti paesi, tra cui l’Italia, le piattaforme di streaming versano una quota del proprio reddito all’industria cinematografica europea.