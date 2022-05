Martedì il road show di E-Vai a Varese

Il presidente di Fnm Group, Andrea Gibelli, e l’Ad e Dg di Trenord, Marco Piuri, apriranno la seconda tappa del road show di E-VAI, il car sharing fuori dal comune, in programma a Varese.

Martedì 24 maggio, alle ore 11, la società del Gruppo FNM che offre soluzioni innovative di mobilità individuale, condivisa e a basso impatto ambientale incontrerà gli stakeholder varesini nel suggestivo scenario del Centro Congressi Ville Ponti.

L’Ad di E-VAI, Gianni Martino, illustrerà come il servizio di car sharing elettrico può migliorare concretamente la mobilità di cittadini, aziende e amministrazioni pubbliche a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale, della riduzione dei costi grazie alla condivisione, del collegamento su scala regionale dai grandi centri a quelli piccoli fino alle frazioni e del supporto al turismo. E-VAI permette inoltre il collegamento con gli aeroporti, le principali stazioni e il capoluogo della propria provincia.

Testimonial dell’incontro saranno Mauro Vitiello, Ceo Copying e presidente di PromoVarese, e Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa Varese. La riunione sarà aperta con i saluti del sindaco di Varese, Davide Galimberti, del presidente della Camera di commercio, Fabio Lunghi, e del consigliere regionale Emanuele Monti.

La tappa di Varese intende rafforzare la collaborazione e il dialogo con tutte le istituzioni, gli imprenditori, gli amministratori pubblici e le persone interessate ad intraprendere la sfida della mobilità sostenibile.

Poco prima dell’inizio dei lavori, alle ore 10 durante il welcome coffee ci sarà la possibilità di un test drive e di scambiare qualche parola con i professionisti di E-VAI e l’Ad Gianni Martino.

L’incontro è rivolto in particolar modo agli amministratori comunali che hanno a cuore il tema della transizione ecologica e vogliono incrementare l’attrattività territoriale grazie a un servizio flessibile e innovativo. E-VAI si rivolge anche alle imprese e ai dipendenti che desiderano implementare una mobilità aziendale condivisa e a basso impatto ambientale per gli spostamenti casa-lavoro e per quelli privati. La società del Gruppo FNM ha messo a punto una serie di offerte per quelle imprese che decidono di offrire il servizio – gratuitamente o a condizioni particolarmente vantaggiose – ai propri dipendenti, riducendo i costi della mobilità aziendale grazie ai benefici della mobilità condivisa e all’ottimizzazione del parco auto aziendale.

Per partecipare all’incontro gli interessati devono prenotarsi su marketing@netweek.it specificando se desiderano anche aderire al test drive in programma dalle ore 10 alle ore 11.