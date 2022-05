A Milano torna il Festival del Social Walking

A due anni dall’ultima edizione milanese in presenza, sabato 14 e domenica 15 maggio 2022, presso il Parco Nord Milano, torna Camminare. Il Festival del Social Walking, l’evento dedicato al tema del viaggio lento e a piedi. Un’iniziativa organizzata da ViaggieMiraggi, operatore di turismo responsabile, per scoprire le esperienze di chi ha fatto del viaggio a piedi uno stile di vita.

Attraverso talks, laboratori, passeggiate e una mostra fotografica, sarà possibile dialogare con autori, camminatori, influencers, scrittori e associazioni che si dedicano al movimento lento e conoscere nuove idee e proposte di viaggi. Il festival è realizzato con il sostegno di Banca Etica, Dataveneta Computers e Negroponte Lab e con il patrocinio del Comune di Sesto San Giovanni – Medaglia d’oro al Valor Militare. Altreconomia e Radio Popolare sono Media Partners dell’evento.

Un’edizione speciale del Festival del Social Walking, dopo due anni di pausa, in cui si affronta il tema del cambiamento, inteso dal punto di vista sociale, personale e ambientale, e dove il camminare, come azione e stile di vita, svolge un ruolo chiave. Tanta attesa per l’incontro con lo scrittore Paolo Cognetti che, con i suoi libri, ha riportato la montagna in cima alle classifiche dei libri più venduti: “Le otto montagne”, “Senza mai arrivare in cima” e “La felicità del lupo”. Camminare, per Paolo Cognetti, è un atto di rivoluzione e di cambiamento e il pubblico potrà ascoltare le sue esperienze, descritte anche nei suoi libri, al Festival, Domenica 15 maggio alle ore 18.00.

All’interno del Festival, Domenica mattina sarà possibile partecipare ad una passeggiata escursionistica al Parco Nord Milano, a cura di ViaggieMiraggi. Prenotazione obbligatoria via mail entro giovedì 12 Maggio: socialwalking@viaggiemiraggi.org. Il programma di Camminare.

Il Festival del Social Walking prevede ospiti e autori che prenderanno parte ai talks pomeridiani e racconteranno la loro esperienza del camminare, una relazione lenta con il territorio, con le persone che lo abitano, con i compagni di viaggio e con se stessi, creando opportunità per lo sviluppo socio-culturale e della propria evoluzione personale. Attraverso il cambiamento delle nostre azioni si può viaggiare con passo gentile e attenti ai territori che si attraversano in viaggio e produrre un impatto positivo sul tessuto culturale ed economico, sostenendo e conoscendo le realtà che si incontrano in cammino. Durante le due giornate sarà possibile partecipare ad attività di educazione ambientale a cura di Ambiente Acqua Onlus, ad attività Shiatsu e benessere a cura di Scuola Internazionale di Shiatsu Italia® e Scuola Zen di Shiatsu® e a passeggiate con audioguide con i volontari arancioni del Parco Nord Milano. Sarà inoltre presente inoltre l’angolo di libri a cura di Prospero’s Books.

Il cambiamento, questo il filo rosso dei talks e delle presentazioni di libri ai quali il pubblico potrà assistere, Sabato 14 e Domenica 15 Maggio, alla presenza di tanti ospiti e autori: Marika Ciaccia, Guida ambientale e blogger MyLifeinTrek; Pietro Scidurlo, Fondatore di Free Wheels Onlus; Fabrizio Teodori Responsabile dei Cammini di ViaggieMiraggi; Albano Marcarini, Urbanista, cartografo, viaggiatore a piedi e in bicicletta, autore di guide di viaggio; Irene Borgna, Antropologa, divulgatrice ambientale e guida naturalistica; Franco Borgogno, giornalista, scrittore, educatore scientifico ambientale, guida escursionista ambientale sulle Alpi piemontesi, fotografo, viaggiatore e Presidente di Ocean Literacy Italia; Alberto Pauletto, di FSC Italia (Forest Stewardship Council); Marianna Usuelli, giornalista; Federica Manzon, scrittrice finalista al premio Campiello con il libro “Il bosco del confine”; la sezione CAI-SEM con Beppe Guzzeloni della Scuola di Alpinismo Alpiteam e Marco Battain, Presidente della storica Sezione CAI di Torino .

Camminare. Il Festival del Social Walking prevede inoltre altri eventi collaterali: educazione ambientale per bambini e ragazzi, spazio benessere, stand di libri e stand informativi di associazioni che si occupano di benessere, accessibilità ed infine una mostra fotografica. Durante la due giorni sarà anche possibile pranzare presso il punto ristoro presente nella Cascina Centro Parco del Parco Nord Milano. Tutte le azioni del festival verranno svolte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.

La location del festival

Cascina Centro Parco – Parco Nord Milano, facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici da Milano e dai comuni limitrofi della Città Metropolitana (Via Clerici, 150, Sesto San Giovanni, MI – M5 Bignami).

INGRESSO GRATUITO

Orari apertura festival

Sabato 14 Maggio h 15.00-23.00

Domenica 15 Maggio h 9.00-19.00

Info Line

www.festivalsocialwalking.it

socialwalkig@viaggiemiraggi.org