Nell’incidente con camion e tre auto ad Angera ferita anche una bimba di 7 anni

Gran viavai di sirene questa mattina, sabato 21 maggio ad Angera per un incidente stradale avvenuto lungo la via Milano. Sei le persone coinvolte, tutti codici verdi e ferite in maniera non grave per uno schianto che ha interessato un camion e tre auto.

Sul posto i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri di Gallarate. Fra i sei feriti anche una bambina di 7 anni, soccorsa dai volontari del Cva di Angera e dell’Sos di Travedona.