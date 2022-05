Obiettivi in Comune propone a Saronno un approfondimento sui quesiti referendari

Il direttivo del nuovo progetto politico nato recentemente nel Saronnese “Obiettivi in Comune” ha organizzato per martedì 31 maggio un incontro di approfondimento sui quesiti del referendum giustizia, per il quale i cittadini italiani saranno chiamati a votare il prossimo 12 giugno.

L’affluenza al voto, anno dopo anno, è sempre più bassa, eppure è particolarmente importante in materia di referendum abrogativo, per il quale è richiesto il raggiungimento del quorum della maggioranza degli aventi diritto per essere valido.

Obiettivi in comune decide di schierarsi per il prossimo referendum sulla Giustizia non tanto per il sì o per il no, ma per il voto e per il diritto all’informazione.

I fattori che influenzano il “non voto” sono tanti, in primo luogo proprio la carenza di conoscenza dei quesiti: per molti spesso l’unica fonte d’informazione sono i salotti politici televisivi, dove le parti in causa urlano le proprie ragioni senza lasciare spazio alla dialettica e ad un confrontoapprofondito sui contenuti.

Per promuovere un’adesione al voto consapevole, Obiettivi in Comune propone per il 31 maggio 2022 nell’aula Magna della scuola Aldo Moro di Saronno un dibattito tra il magistrato dott. Adet Tony Novik e l’avvocato e docente dell’universitá L.I.U.C Paolo della Vedova.

I relatori analizzeranno i pro e i contro delle due posizioni, snocciolando così la materia dei cinque quesiti referendari che andremo a votare il 12 Giugno.

L’incontro sarà anche l’occasione per incontrare e conoscere Obiettivi in Comune, realtà nata per unire edaiutare le liste civiche del territorio, lontane dalle logiche partitiche, ma vicine ad una Politica con la P maiuscola, che abbia come Obiettivo l’attenzione al territorio ed ai suoi cittadini.