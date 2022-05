Olgiate Olona: via per Marnate chiusa a causa di una voragine

La via per Marnate a Olgiate Olona è stata chiusa nei due sensi di marcia a causa una voragine che si è aperta in mezzo alla carreggiata. «I tecnici di Alfa sono già al lavoro per ridurre il disagio, sistemare e mettere in sicurezza la strada – comunica il sindaco – I residenti possono arrivare fino alla delimitazione della voragine. Per andare a Marnate invece occorrerà deviare verso Castellanza o verso via Isonzo a Gorla Minore».