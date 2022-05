Pietro Grava porta in scena a Varese “Un uomo semplice” per sostenere l’associazione Betty Boys

Spettacolo per tutte le età (dai 4 anni in su) quello che andrà in scena venerdì 20 maggio a partire dalle ore 21 all’Auditorium San Giovanni Bosco a Varese. Sul palco di via Lazzaro Papi l’attore milanese Pietro Grava interpreterà l’opera “Un uomo semplice” che promette di regalare allegria e divertimento. La regia è affidata a Bano Ferrari.

«Un clown si ritrova a fare quello che facciamo tutte le mattine. Come ogni essere umano, è in cerca di qualcosa nella propria giornata che sia fatto su misura per lui. Uno spettacolo per riscoprire la semplicità del vivere sorprendendosi di tutto, con quella punta di malinconia che caratterizza tutto ciò che è bello e tutto ciò che è clownesco».

L’evento è organizzato dall’Associazione Betty Boys che devolverà l’intero ricavato a favore della Betty Boys Home, una scuola con ostello che ospita 50 ragazzi a Tamil Nadu in India. L’opera è dedicata a Betty Buzzi, missionaria di origini varesotte. «La commozione per l’esistenza di questo luogo di speranza dedicato a questa donna – spiegano gli organizzatori – ha accorciato le distanze e da anni è nata un’associazione per sostenerla. Negli anni sono state organizzate tante iniziative: feste di paese, gare di corsa, mostre fotografiche, spettacoli, mercatini, laboratori».

Per partecipare alla serata (offerta libera a partire da 15 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini) è necessario iscriversi attraverso il sito dell’associazione (QUI), compilando il form dedicato alla serata. Oltre allo spettacolo teatrale sarà installata una parte della mostra fotografica mentre si terrà anche un mercatino di vestiti di seconda mano.