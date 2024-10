Al cinema Miv per aiutare il Villaggio del Fanciullo con “L’innocenza”

Le serate di cinema in favore del Villaggio del Fanciullo di Morosolo proseguono lunedì 14 ottobre alle 20.15 al Multisala Impero di Varese con un film premiato al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura: “L’innocenza”, del regista giapponese Hirokazu Kore’ eda

Si tratta di un genere drammatico, thriller. La sceneggiatura è di Yuji Sakamoto.

Il protagonista è un preadolescente alla scoperta delle proprie relazioni con il mondo. Pellicola allo stesso tempo delicatissima ed incredibilmente efficace, narra la storia di Minato,11 anni che vive con sua mamma vedova. Il ragazzo inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa stia succedendo. Ma la verità, come spesso accade nei film di Kore-eda, si rivelerà essere un’altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia.

Le iscrizioni sono aperte. Potete lasciare un messaggio al numero 348-77.52.555.