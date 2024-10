FitaxTe 2024: tre spettacoli per la rassegna benefica teatrale

L’intero ricavato sarà devoluto ad Anemos Lombardia per supportare economicamente i progetti contro la violenza

Il consiglio direttivo di Fita Varese (Federazione Italiana Teatro Amatori) appena rieletto, e che vede riconfermato Presidente Luigi Colombo della compagnia teatrale Mattattori di Buguggiate, è lieto di annunciare che anche per il 2024 è stata organizzata la rassegna benefica teatrale FitaxTe 2024. L’intero ricavato sarà devoluto ad Anemos Lombardia per supportare economicamente i progetti contro la violenza.

Le tre serate in programma presso la Sala Montanari in Varese, tutte alle ore 21.00.

12 ottobre “Due donne ed un delitto” in scena con la compagnia teatrale Fuori Orario. Al debutto

19 ottobre “Al di là qua del muro” in scena con la compagnia teatrale Me.Tro

26 ottobre “Il commissario Daltonico” in scena con la compagnia teatrale Fuori dalle quinte.

Ingresso ad offerta minima di Euro 10.00, prenotazioni: presidente.fitavarese@gmail.com