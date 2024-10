Serata tra musiche e parole a Varese: Piero Chiara era swing?

Serata musicale per le serate del Premio Chiara: appuntamento domenica 6 ottobre in Sala Montanari

Una serata speciale tra parole e musica, con Enrico De Carli (piano and speech), Riccardo Vigoré (contrabbasso), Toni Boselli (batteria).

Un interrogativo. Il pretesto per un incontro musicale pensando alle opere di Piero Chiara, agli intrecci e le situazioni che in esse si dipanano, e ricordando alcuni suoi personaggi e l’atmosfera in cui si muovono. Essere swing per un musicista di jazz significa avere il ritmo nelle vene, percepire la musica che è nell’aria e farla propria. Piero Chiara lo era? Scopriamolo insieme!

(evento nel premio chiara festival del racconto 2024 – www.premiochiara.it)