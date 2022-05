Raffica di incidenti lunedì mattina, in tilt le strade di Varese e l’autostrada a Castronno

Parte male la settimana sul fronte degli incidenti stradali con diversi feriti già di prima mattina in questo lunedì di ripresa, 2 maggio.

A Castellanza poco prima delle 8 incidente con mezzi di soccorso usciti in codice rosso in via per Busto Arsizio dove a rimanere feriti sono stati due giovanissimi di 16 e 17 anni attorno alle 7.40: sul posto anche le forze dell’ordine.

Poco prima, attorno alle 7.30 sull’autostrada A-8 nel tratto fra Castronno e Gazzada Schianno tamponamento fra due veicoli, fortunatamente senza conseguenze dal punto di vista sanitario: bloccata però la circolazione sulla A-8 con lunghe code che si sono formate.

TRE INCIDENTI A VARESE MANDANO IN TILT IL TRAFFICO DELLA CITTÀ

Nello stesso istante in via Trolli a Varese, all’altezza del cimitero di Casbeno (nella foto), altro incidente auto-auto con due feriti: si tratta di una donna di 41 e un uomo di 42 anni. Sul posto la polizia locale con traffico fermo nel tratto interessato. E’ stata disposta anche la chiusura di Viale Europa.

E a Varese, in via Renè Vanetti erano da poco passate le 6 quando un uomo di 44 anni è finito al pronto soccorso del Circolo per un incidente auto-moto: codice verde, non è grave.

Alle 9.45 si è aggiunto un altro incidente sulla SP1 all’Altezza di Capolago (Varese): pochi i danni alle persone coinvolte – quattro donne di età dai 43 anni ai 71 – ma lunghe le code provocate sull’arteria.