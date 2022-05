Ripartono le escursioni in Val Grande con “Libri in Cammino”

La Val Grande (foto Manuel Piana), dal 2020 Parco Letterario Nino Chiovini, stimola da quasi mezzo secolo scrittori, giornalisti e amanti della montagna: le testimonianze raccolte e il fascino della natura selvaggia si sono così tradotti in parole affiancate spesso da immagini d’epoca o da fotografie attuali in grado di rappresentare al meglio l’anima unica di questi luoghi. Negli anni sono nati volumi che aiutano a comprendere, ricordare, conoscere, e apprezzare le caratteristiche dell’area selvaggia più vasta dell’arco alpino.

Per valorizzare ancora di più questo patrimonio culturale, l’Ente Parco Nazionale Val Grande promuove anche per il 2022 le escursioni letterarie di “Libri in cammino”, come parte del progetto “Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola” sostenuto dalla Fondazione Cariplo tramite il bando “Per il libro e la Lettura”.

Tutti gli appuntamenti, in programma tra maggio e ottobre, sono a partecipazione gratuita. Domenica 22 maggio si terrà la prima escursione ispirata al libro “Cicogna ultima Thule”: il punto di partenza letterario sarà appunto l’omonimo libro di Fabio Copiatti e l’itinerario, con partenza da Suna e arrivo a Cavandone, permetterà di intraprendere, in compagnia dello stesso autore, un viaggio nello spazio e nella memoria. Grazie alle testimonianze raccontate da Copiatti nel suo libro, si scopriranno gli elementi che formano l’identità di un territorio, dalla grande storia alla vita di tutti i giorni.

Domenica 12 giugno secondo appuntamento con “La Val Grande di ieri”: storia, personaggi, alpeggi, flora, fauna e mestieri della Val Grande descritti e ricordati da Andrea Primatesta. Per 21 anni parroco di Calasca e referente per le altre parrocchie vicine, Don Primatesta è ora vicario pastorale a Omegna, e sarà in Val Grande ad accogliere nel finale dell’escursione i viandanti di “Libri in cammino”.

I prossimi appuntamenti di Libri in cammino:

26 giugno: Paolo Crosa Lenz, Alpeggi delle Alpi – Escursione Monte Faiè – Buè

10 luglio: Oscar Lux, Guglielmina dell’Alpe Serena – Escursione Curt – Curpic – La Colla

24 luglio: Erminio Ferrari, Valzer per un amico – Escursione Passo Folungo – Monte Zeda

7 agosto: Nino Chiovini, La Volpe – Escursione Intragna – Piancavallone

25 settembre: Annibale Bocchiola, L’auto fa malinconia – Escursione Alpe Busarasca

9 ottobre: Marco Nifantani, I sentieri ritrovati – Escursione Aurano – Scareno

Per maggiori informazioni, dettagli e iscrizioni (la partecipazione è gratuita):

http://www.parcovalgrande.it/librincammino.php