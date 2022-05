Sancito a Saltrio il gemellaggio tra guide qualificate ticinesi e Naturalis Insubria

Il partenariato tra l’ATGQ (Associazione Ticinese Guide Qualificate, www.guide-ticino.info) e Naturalis Insubria (www.naturalisinsubria.it) si è finalmente ufficializzato lo scorso 15 maggio in un luogo emblematico, ossia presso un cippo di confine situato nel bosco tra il territorio di Saltrio e quello di Arzo.

Arrivati sul posto, i rappresentanti delle due associazioni hanno trovato il cippo pressoché interamente sommerso dal fango, pertanto hanno scavato il terreno per renderlo più visibile.

Al gemellaggio erano presenti presidente e vicepresidente delle due associazioni. Naturalis Insubria, associazione giovane nata nel 2020, è una delle più attive nel territorio dell’Insubria nel campo della divulgazione scientifico-naturalistica. Stefano Nadile, il presidente, è una figura di rilievo in Lombardia in quanto collabora con la sopraintendenza dei beni archeologici di Milano per la protezione, recupero e conservazione dei beni paleontologici del sito UNESCO Monte San Giorgio.

L’ATGQ, nata nel gennaio 2021, ha principalmente lo scopo di far (ri)scoprire i cosiddetti “villaggi da cartolina”, concentrando quindi i propri sforzi non sui city tours standard tipici del turismo di massa bensì sulle visite guidate di nicchia, rivolte ai turisti autoctoni desiderosi di apprezzare il proprio territorio, così come ai turisti forestieri che cercano delle visite “alternative”. Conducono anche escursioni in media montagna nonché laboratori ludo-didattici per bambini.

L’ATGQ cercava da tempo un partner nella vicina amica Lombardia, perché «tra Lombardia e Ticino c’è continuità culturale, storica, linguistica, e naturalmente continuità geografica, non c’è alcun confine naturale che ci divida come potrebbe essere un fiume o una montagna. Nel corso di una gita è facile passare dalla Lombardia al Ticino praticamente senza accorgersene», spiega la presidente ATGQ.

Grazie a caratteristiche in comune, la sintonia con la Naturalis Insubria è nata ben presto. Le due associazioni amiche hanno intenzione di sostenersi vicendevolmente e di organizzare eventi in collaborazione l’una con l’altra.