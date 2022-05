Sbocciano le gare di bocce nel Varesotto

La primavera è entrata nel pieno del suo periodo più rigoglioso, i monti dell’Alto Varesotto si sono trasformati in pochi giorni, anche grazie alle piogge che hanno gratificato una natura assetata da un inverno arido, da brulli e spenti in un’esplosione di verdi, intensi e delicati contemporaneamente, mentre le fioriture prorompenti di azalee, iris e rododendri impreziosiscono di sgargianti colori i giardini che abbracciano le case. E in mezzo a questo risveglio si è inserita in modo deciso l’esplosione delle competizioni di bocce, da tempo immemorabile mai così florido.

Dovunque si disputano gare, tanto da riuscire difficile tenerne il conto, anche grazie ai campionati provinciali, che dovendo selezionare gli atleti che andranno a disputare i regionali, hanno dovuto concentrare in un periodo ristretto eliminatorie e finali per le varie categorie e specialità.

Fra le competizioni concluse spicca la nazionale festiva di alto livello disputata a Casciago, organizzata per celebrare il 50° anniversario della sua fondazione, che ha visto trionfare il Morbegnese Massimo Adoni sul milanese della Paolo Colombo Stefano Menghini.

Un discorso particolare merita il 5° Memorial comm. Remo Passera, finali sui campi della Bederese, disputato nell’innovativa versione a settori. Esplicitando: le eliminatorie sono state disputate sia sui campi della società organizzatrice, sia sui campi di Daverio, per ridurre tempi e chilometraggi dagli atleti che potevano scegliere la zona a loro più congeniale.

Successo pieno di partecipanti con 144 iscritti: basti pensare che l’edizione precedente del novembre 2021 ne aveva visto solo 56!

Remo Passera è stato un mito per il luinese, ricordarlo è sempre commovente: presidente per secoli dell’ANPI, della locale Pro Loco, vulcanico alpino e, soprattutto, persona che aveva nel suo DNA le stimmate della disponibilità, dote non molto diffusa nei nostri tempi. L’hanno celebrato una pletora di autorità civili e sportive, quasi fosse irrinunciabile presenziare alla sua memoria. Ha vinto, meglio ha trionfato, Massimiliano Chiappella – guarda caso, un Carneade qualsiasi sulle orme del don Abbondio di manzoniana estrazione – che in finale ha maramaldeggiato sulla lieta novità del giovane Daniele Basso, pure lui della Cuviese.

Intanto il Campionato Italiano di Serie A è giunto alla diciassettesima giornata in alcuni casi sovvertendo le gerarchie che si erano instaurate nelle ultime tornate, in altri confermando quanto emerso nel corso del torneo.

Sicuramente desta scalpore l’imperiosa vittoria di Boville su Mosciano – 7-1 il risultato finale -, che appariva lanciata verso il vertice dopo aver inanellato parecchi successi consecutivi, così come la battuta d’arresto della Enrico Millo, anch’essa in serie positiva tanto da aver fatto intendere di non essere affatto destinata alla retrocessione, in casa di Codogno. Continua a rallentare la capolista Caccialanza, che sembra abbia cominciato la pratica dello yo-yo, alternando alle vittorie pareggi con compagini che dovrebbero rappresentare solo un succoso boccone: il pareggio contro Villafranca non rientrava fra i risultati più attesi. Fa un discreto passo in avanti Possaccio che raccoglie, fra domenica 8 e sabato 14 maggio, sei punti battendo nel ricupero Codogno e, in trasferta, Fontespina, agguantando in tal modo il quinto posto con un solo punto di distacco da Cagliari. Mancano cinque giornate che, non è difficile essere profeti, saranno burrascose e riserveranno non poche sorprese.

PILLOLE DI BOCCE

14 maggio – Campionato italiano Serie A – 17a giornata Caccialanza (MI) – Villafranca (VR) 4-4 (54-37) Codogno (LO) – Enrico Millo (SA) 5-3 (49-44) Fontespina (MC) – Possaccio (VCO) 3-5 (42-51) Ricupero 08 maggio Possaccio (VCO) – Codogno (LO) 5-3 (51-49)

Classifica Caccialanza 37 – Mosciano 35 – Boville* 32 – Cagliari 29 –Possaccio 28 – Villafranca* 23 – Codogno 22 – Fontespina* 21 – Fossombrone 18 – Kennedy Napoli 17* – Enrico Millo Salerno 16 – Civitanovese 4. *una partita in meno 14 maggio –

Campionato di promozione 1a categoria – 3a giornata – girone 1 F.lli d’Italia (VA) – Minopriese (CO) 6-2 Malnatese (VA) – Sperone (MI) 1-7

Classifica Sperone 12 – Minopriese 6 – F.lli d’Italia 4 – Malnatese 1 14 maggio – Campionato di promozione 2a categoria –

4a giornata – girone 3

Convegno Maggianico (LC) – Bottinelli Vergiatese (VA) 2-6 Bolongaro (VCO) – Bederese (VA) 1-7 Riposa Casciago (VA) Classifica Casciago 9* – Bederese , Bottinelli Vergiatese* 6 -, Bolongaro* 3, Convegno Maggianico* 0 *una partita in meno 14 maggio –

Campionato di promozione 3a categoria – 5a giornata – girone 3

Galimberti (MB) – Cuviese (VA) 2-6 Ternatese (Va) – Casa del Giovane (MI) 2-6 Bederese (VA) – Malnatese (VA) 6-2

Classifica Cuviese 13 – Casa del Giovane 12 – Bederese 10 – Galimberti 4 – Malnatese 2 – Ternatese 1 08 maggio – Casciago – nazionale festiva alto livello individuale A 1) Adoni – Morbegnese 2) Menghini – Paolo Colombo 3) Visconti – Arcos Brescia 4) De Sicot – Bocciofila Jolly 12 maggio – Brezzo di Bedero –

Finale regionale serale individuale ABCD 1) Chiappella – Cuviese (VA) 2) Basso – Cuviese (VA) 3) Bossi Thierry – Renese (VA) 4) Broggini – Daveriese (VA)

15 maggio – Monvalle – Finale Campionati Provinciali individuale B e coppia C 17 maggio – Cuvio – Finale Campionati Provinciali individuale A

18 maggio – Vergiate – Finale Campionati Provinciali terna A

20 maggio – Vergiate – Finale Campionati Provinciali individuale A e B femminile, terna B e C