Seravalli: “Usciamo a testa alta da questa partita e dalla stagione”

SERAVALLI – Sulla partita: sapevamo di affrontare una squadra dalle grandissime qualità. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, lottando sul piano fisico e con carattere. Ad inizio terzo invece abbiamo concesso qualche tiro aperto di troppo, soprattutto a Bendzius e Sassari ha fatto il solco. Abbiamo provato a stare in partita, ci siamo impegnati, il pubblico l’ha capito e ci è stato vicino fino alla fine.

SERAVALLI 2 – Usciamo a testa alta da questa partita e dalla stagione. Complimenti ai ragazzi e alla società, il Consorzio, il Basket Siamo Noi e permettetemi di elogiare il lavoro di tutto lo staff intorno alla squadra, che si è impegnato tutti i giorni per i ragazzi e con i ragazzi per aiutarli sotto ogni aspetto e spronato a dare il meglio. Dietro a questo c’è un lavoro di queste persone che sono davvero preziose. C’è soddisfazione per il risultato finale della stagione.

SERAVALLI 3 – Per il futuro penso che i ragazzi da questa stagione possano portarsi dietro l’idea di lavoro di squadra: il piacere di una palla recuperata. Costa fatica, applicazione e sforzo ma l’hanno capito e sanno quanto impegno di vuole per ottenere questi risultati.

FERRERO – È stata una stagione molto complicata nella prima parte, ma con grande entusiasmo nella seconda. Ci portiamo dietro il fatto di essere stati uniti come squadra, di aver fatto una bella unione tra giocatori, staff, società e pubblico, che finalmente siamo riusciti a far tornare con entusiasmo. Penso che da qui si debba ripartire per la prossima stagione, con questa energia e voglia di fare bene e coinvolgere il pubblico. Penso che la società stia lavorando bene anche sotto questo aspetto, non solo sul campo, e credo ci siano grandi presupposti.

BUCCHI – Ci tenevamo ad andare ai playoff con una vittoria. Abbiamo fatto una buona partita, meglio in attacco che in difesa, ma giocare contro Varese non è facile perché è una squadra sgusciante. Abbiamo avuto un’ottima circolazione di palla con buone soluzioni d’attacco, tutti buoni auspici per l’inizio dei playoff, dove andiamo con fiducia, rispetto per gli avversari ma senza timori.

BUCCHI 2 – La squadra si sta amalgamando molto bene, un aspetto importante in questo momento di stagione. Kruslin non ha giocato perché contro la Virtus ha fatto una distorsione alla caviglia, lieve ma prima della post season non aveva senso rischiare e quindi lo abbiamo tenuto fuori in maniera precauzionale.