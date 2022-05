Spring Break Bowl, un grande evento di flag football a Varese grazie ai Gorillas

NOTIZIARIO UISP – 11 maggio 2022

FOOTBALL AMERICANO

Sabato scorso, nonostante il meteo variabile, si è celebrata la primavera al Jungle Field di Via Sette Termini a Varese, con lo Spring Break Bowl, torneo di Flag Football giovanile valevole per il circuito del Campionato Nazionale FIDAF Under13 e Under17 che ha visto l’esordio casalingo assoluto dei Gorillas U13 allenati da coach Paolo Ambrosetti. Oltre ai Gorillas, affiliati a Uisp, protagonisti della kermesse sono stati Blue Storms Busto Arsizio (nelle cui fila militano in prestito i biancorossi Jason Rizzo e Luca Dumitrescu), Giaguari Torino, Red Jackets Sarzana, Rams Milano, Frogs Legnano e Seamen Milano.

Durante tutto l’evento è stato attivo un banco gastronomico fruibile dal pubblico e dopo la fine delle partite un DJ set ha accompagnato i presenti fino a mezzanotte, a cura di 4 Season Collapse.

Da segnalare il successo dei Gorillas nella tana dei Predatori del golfo del Tigullio, ottenuto il 30 aprile scorso, al Daneri di Chiavari, quando i biancorossi hanno prevalso di un solo punto sugli avversari, battendoli 27 a 26. Risultato importantissimo ai fini della classifica del girone che vede ora i Gorillas soli al secondo posto con una sola vittoria in meno della capolista Rams Milano che proprio domenica, alle 14.30, al “Franco Ossola”, affronterà i Gorillas nella sfida che andrà a definire la squadra vincitrice del raggruppamento prima dei playoff, ormai conquistati matematicamente. L’ingresso è gratuito.

Il football americano si sta radicando sempre di più a Varese, e il fatto che lo stadio “Franco Ossol”a ospiti le partite di serie B ne è la dimostrazione. Si tratta di eventi di sport e spettacolo, che raccolgono l’entusiasmo di un pubblico sempre più numeroso, e desideroso di fare un tifo da urlo!

BASKET

Nel campionato di serie B Uisp la prima settimana di maggio decreta lo svolgimento di 7 partite.

Nel girone C derby bustocco fra Springers e Stealers, vincono i primi per 55-46. Bene anche la Polisportiva Senna Mutombo Golden che batte in scioltezza il Montello 1982, 86-50 il finale per i comaschi sui varesini. Ancora in campo gli Stealers, che si rifanno andando a vincere la propria partita casalinga con il Corpus et Ratio Varese, al PalaFerrini. Venerdì si è disputato il derby di Varese fra Masnago e Bizzozero, vinto da questi ultimi per 69-64 dopo una partita equilibrata e tirata. Ha fatto seguito la sfida bustocca legnanese fra Antoniano e Siderea, coi successi della Siderea; infine domenica sera si sono giocate le gare fra i novaresi del Trecate e i milanesi dello Svo Thunder e Borgomanero – Vanzaghello, referti rosa per il Basket Trecate e per l’ Aurora Vanzaghello.

Nel frattempo, tra il 2 e l’8 maggio, è partito il primo turno dei playoff nel campionato di serie A: è tempo di sedicesimi di finale con le gare di andata e ritorno che si sono disputate nell’arco della settimana.

NUOVO PROTOCOLLO ANTICOVID

Il Protocollo Applicativo Anticovid Uisp è stato aggiornato con le disposizioni previste dall’Ordinanza del ministro della Salute del 28 aprile scorso. Il documento è disponibile, come di consueto, nel sito nazionale www.uisp.it, nella Sezione statuto e regolamenti, raggiungibile agevolmente dal menù in alto presente in tutte le pagine dei siti internet dei Comitati regionali, territoriali e settori di attività del sistema di comunicazione Uisp. L’intera rete associativa Uisp, con le associazioni e società sportive affiliate, si deve attenere scrupolosamente ed esclusivamente al Protocollo. Uisp ricorda che tutti gli aggiornamenti sulle normative relative all’emergenza sanitaria covid-19, oltre che le circolari e gli approfondimenti sulle tematiche gestionali, amministrative e fiscali, sono pubblicate all’interno della piattaforma web https://www.uisp.it/nazionale.